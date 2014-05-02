Верстка 40 страниц с инфографикой

Есть старый буклет на 12 полос формата А5 Новый будет - 16 полос формата А5 Приложено несколько страниц старого буклета и в Doc файле накидали примерное расположение продукции по страницам Задача дизайнера нарисовать и разместить все это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать исследование про ecommerce.
Объем около 40 страниц, вертикальный A4, полутораколоночная верстка, много таблиц, много графиков, немного текстов, мало фотографий. На выходе будет печататься и раздаваться в PDF.
Нужно:
1. сделать графики (сейчас только таблицы)
2. сделать в виде инфографики введение (основные результаты) - и подумать над этим тщательно.
3. сделать все обложки
4. сверстать все вместе
Текст готов, читан/правлен (хотя на выходе все равно будет правка уже по результатам), размечен. Есть образцы того, как надо сделать (довольно подробные).
Срок можно подвинуть на пару дней. Но идеально - до вечера субботы, чтобы в воскресенье провести все итерации/правки, а в понедельник отдать на печать.
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