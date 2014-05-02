Верстка 40 страниц с инфографикой

Нужно сверстать исследование про ecommerce.

Объем около 40 страниц, вертикальный A4, полутораколоночная верстка, много таблиц, много графиков, немного текстов, мало фотографий. На выходе будет печататься и раздаваться в PDF.

Нужно:

1. сделать графики (сейчас только таблицы)

2. сделать в виде инфографики введение (основные результаты) - и подумать над этим тщательно.

3. сделать все обложки

4. сверстать все вместе

Текст готов, читан/правлен (хотя на выходе все равно будет правка уже по результатам), размечен. Есть образцы того, как надо сделать (довольно подробные).

Срок можно подвинуть на пару дней. Но идеально - до вечера субботы, чтобы в воскресенье провести все итерации/правки, а в понедельник отдать на печать.