Сверстать два рекламных модуля по примерам

Верстка полиграфииЗавершен16 заявок209 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется сверстать два рекламных модуля по примерам (см. вложение)

Размеры 6*4 см.

ЧБ показы предыдущие варианты.

Срок - до 11.05

Просьба указывать стоимость в у.е = 30 р.

10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо Алексею за оперативность! Все было сделано согласно ТЗ, без нареканий.
отлично сработались
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