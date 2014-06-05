Сверстать текст в пдф формате. Чертежи (часть 1)

Нужно сверстать исследование про ecommerce. Объем около 40 страниц, вертикальный A4, полутораколоночная верстка, много таблиц, много графиков, немного текстов, мало фотографий. На выходе будет печататься и раздаваться в PDF. Нужно: 1. сделать графики (сейчас только таблицы) 2. сделать ...