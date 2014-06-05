Сверстать текст в пдф формате. Чертежи (часть 1)

Есть старый буклет на 12 полос формата А5 Новый будет - 16 полос формата А5 Приложено несколько страниц старого буклета и в Doc файле накидали примерное расположение продукции по страницам Задача дизайнера нарисовать и разместить все это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стр. 1-30. Необходимо заменить текст английский на русский в чертежах, примерно будет 7 чертежей. Цена 1 стр. А4 - 20-40 руб в зависимости от заполненности. А3 - 60 руб, большие обговариваются индивидуально
Срок исполнения - 14.05.2014 Сумма - 1000 руб
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