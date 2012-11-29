Графический дизайн для эффективного бизнеса!

Привет! Меня зовут Евгения.

Если у Вас возникла необходимость в выполнении работ по дизайну, буду рада с вами сотрудничать!

Предлагаю Вам следующие виды дизайнерских работ:

- Графический дизайн и pos-материалы

- Разработка логотипа и фирменного стиля

- Верстка каталогов, журналов, презентаций.

- Дизайн наружной рекламы

Я могу предложить вам ведение Вашего заказа с нуля до его физической реализации:

Цена каждого проекта рассчитывается индивидуально.

Для обсуждения деталей работы свяжитесь со мной по почте или отправьте заявку через контакты.

Работаю по предоплате - 50%