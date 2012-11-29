gkdesignlab

Евгения gkdesignlab

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Графический дизайн для эффективного бизнеса!

Привет! Меня зовут Евгения.

Если у Вас возникла необходимость в выполнении работ по дизайну, буду рада с вами сотрудничать!

Предлагаю Вам следующие виды дизайнерских работ:

- Графический дизайн и pos-материалы

- Разработка логотипа и фирменного стиля

- Верстка каталогов, журналов, презентаций.

- Дизайн наружной рекламы

Я могу предложить вам ведение Вашего заказа с нуля до его физической реализации:

Цена каждого проекта рассчитывается индивидуально.

Для обсуждения деталей работы свяжитесь со мной по почте или отправьте заявку через контакты.

Работаю по предоплате - 50%

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Отзывы заказчиков
PerevodMNA
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Сверстать текст в пдф формате. Чертежи (часть 1)
Хорошее исполнение работы, все четко, только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую!
Работать с вами одно удовольствие. Задача была поставлена четко и ясно. Оплата произведенина во время. Спасибо.
Ответный отзыв
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Дизайн визитки
Хорошая работа! Все правки вносились тут же и без лишних вопросов.
Работа прошла на отлично, оплата произведена во время. Спасибо.
Ответный отзыв