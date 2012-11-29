Графический дизайн для эффективного бизнеса!
Привет! Меня зовут Евгения.
Если у Вас возникла необходимость в выполнении работ по дизайну, буду рада с вами сотрудничать!
Предлагаю Вам следующие виды дизайнерских работ:
- Графический дизайн и pos-материалы
- Разработка логотипа и фирменного стиля
- Верстка каталогов, журналов, презентаций.
- Дизайн наружной рекламы
Я могу предложить вам ведение Вашего заказа с нуля до его физической реализации:
Цена каждого проекта рассчитывается индивидуально.
Для обсуждения деталей работы свяжитесь со мной по почте или отправьте заявку через контакты.
Работаю по предоплате - 50%
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
10 лет назад
Хорошее исполнение работы, все четко, только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работать с вами одно удовольствие. Задача была поставлена четко и ясно. Оплата произведенина во время. Спасибо.
$10
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа! Все правки вносились тут же и без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Работа прошла на отлично, оплата произведена во время. Спасибо.