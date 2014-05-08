Макет горизонтального плаката

Макет плаката

Общее ТЗ: сверху заголовок, ниже фото блюда+кофе, и будет еще одна крупная надпись с ценником, её или над фото или под фото.

Плакат для бренда, поэтому нужно будет использовать фирменные цвета, элементы дизайна и шрифты.

При этом не должно смотреться уныло, картинка должна быть сочной и привлекательной, но при этом не дешевой.

По фотографиям: Фото блюда предоставляется, с вас фото чашки с кофе, в сумму входит покупка на стоке

ВАЖНОЕ условие — Вы должны постоянно быть на связи с 9 до 20 мск – скайп, аську и т.д.

В комментах напишите пожалуйста цену и сроки. Выбранному кандидату высылаю точное ТЗ с материалами.