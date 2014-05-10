Буклет гармошка А-4

$50
Верстка полиграфииЗакрыт25 заявок158 просмотров
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Нужен буклет "гармошка" А-4 формата. Текст + фото. Оформить нужно красиво, сделать фон, т.п. Оплата по приват 24.

10 лет назад
vero_ua
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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