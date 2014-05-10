Агитка форматом А-3

В периодическое издание СРОЧНО нужен дизайнер-верстальщик (не просто верстальщик!!!). Журнал детский, для изучающих английский язык. Поэтому опыт работы в детских изданиях приветствуется. Обязанности: - рисунки, изображения, картинки (разработка обложек); - разработка макета; - верстка журнала. Запись на собеседование по телефону ...
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Нужно сверстать двустороннюю агитку-бюлетель. Искодныкы предыдущих номеров есть, тексты готовы. По срокам - 1-2 дня с приема заказа. Оплата приват 24. Пример что в итоге нужно в атаче
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