vagors

Владимир vagors

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Дизайн таблички 600х350

    Требуется разработать простой дизайн таблички размером 600х350 см для наружной рекламы. Необходимо подготовить макет в цветовой палитре CMYK в Corel или PSD. Включить два логотипа, расположив их друг под другом, и текст: 'ExpertAKB.ru' и 'Интернет-магазин Аккумуляторов'. Предоставить демо в формате JPG.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Лечение сайта от вируса рассыльщика спама

    Лечение сайта от вируса рассыльщика спама  (или устранение уязвимости в формах) Есть сайт на вордпресс   Хостер заблокировал доступ к почтовому серверу из-за рассылки спама.    Пару лет ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить передачу данных с формы заявки на сайте в CRM

    Добрый день! Есть сайт на вордпресс На нем 4 формы заказа. Данные с форм приходят на почту Нужно настроить передачу данных через sql запрс в Астерикс (lлогины пароли ...

    AsteriskSQLWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить корректную передачу данных из UTM меток на почту с формы

    Добрый день. Есть сайт на вордпресс На нем 4 формы заказа. Данные с форм приходят на почту Нужно дополнительно настроить передачу данных из UTM меток со всех форм. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн лендинга

    Доброго дня!Нужно сделать редизайн лендинга. Макет существующего прикрепляю.Все блоки и структура остаются. Цветовая гамма в целом тоже (изменится оттенок основного цвета).Можно отказаться от серого. Можно изменять компоновку элементов внутри секций.Но сам дизайн должен быть абсолютно ...

    WordPress
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка логотипа

    Нужно разработать логотип. Пока есть набросок. Структура,цветовая гамма и стилистика как в наброске  внизу нужно будет два варианта надписи: Запчасти по комфортным ценам Автозапчасти с комфортом ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать дополнительный вариант существующего лендинга

    Добрый день!  Есть лендинг на Вордпресс.  Нужно внести изменения в шапку, полностью переработать блок с заголовком и формой, изменить блок с ассортиментом.  Должна остаться возможность редактирования ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка дизайна лендинга

    Добрый день есть адаптивный лендинг сверстанный на вордпрессе.  Нужно внести изменения в шапку, полностью переработать блок с заголовком и формой, изменить блок с ассортиментом.   Подробности ТЗ и ссылка на ...

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн landing page

    Добрый день! Есть сайт http://yulsun34.ru/Направление деятельности: продажа запчастей к любым маркам автомобилейЦелевая аудитория: частные лица, владельцы автомобилейСтоит задача сделать более качественный дизайн. В данном варианте не устраивает простоватость, угловатость, иконки оформления ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин с интеграцией с 1С

    Добрый день! Задача: Создать интернет-магазин под ключ или по готовому дизайну. Основные потребители - корпоративные заказчики, т.е. организации, поэтому часть традиционного функционала, как-то: с этим товаром покупают, ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг под ключ

    Добрый день! Нужен лендинг под контекстную рекламу. Кратко ТЗ: Общие требования: Кроссбраузерность Адаптивность: корректное отображение на узких экранах, планшетах и мобильных (либо ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн обложки для электронной книги

    $50

    Всем доброго дня и отличного настроения! Задача следующая: Необходимо оформить обложку электронной книги и сделать 3D макет для размещения на сайте. Текст в прикрепленном файле. Цветовая гамма на основе логотипа ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать логотип

    $50

    Сделать лого на основе лого на упаковке (фото вышлю) Регистр букв точно такой-же SuneTekSVK Шрифт такой же или похожий. Лого будет размещено на сайте: http://suneteksvk.my-landing.com/ Часть Sune синим как на сайте ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    $150

    Всем доброго дня и хорошего настроения! Очень простая задача))) ТЗ в приложении. Просьба ознакомиться внимательно, дабы не тратить время зря. Призовых места три, но будем рассматривать ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн логотипа группы компаний

    $50

    Добрый день, друзья! Требуется разработать логотип (графический и текстовый). "Группа компаний МеТТЭК" занимается оптовой продажей строительных материалов. http://mettekgroup.ru/ Прежний логотип был сделан ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для сайта

    Нужно сделать (вернее переделать) логотип для сайта http://imb2b.ru Смысл, структура, цвета остаются (единственное может быть градиент добавить) Нужно изменить стилистику, сделать более современный и легкий стиль. Примеры того что нравиться пришлю.

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

lana_nesan
Светлана 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$4
10 баллов
4 года назад
Дизайн таблички 600х350
Все супер. Четкое тз. Своевременная оплата.
Все отлично. Быстро и качественно
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
Отличный заказчик - знает чего хочет, оплата мгновенно.
Все супер. Очень приятно работать. Сроки, качество и обратная связь на высоте. Буду рад обратиться с нова.
Ответный отзыв
ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
$20
10 баллов
9 лет назад
Сделать дополнительный вариант существующего лендинга
WordPress
хороший заказ. отличный заказчик
Все отлично. Работа точно в срок, все правки оперативно и без всяких разговоров. Результатом очень доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
день назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дизайн обложки для электронной книги
Успешное сотрудничество.Четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!
Все быстро и качественно. Спасибо за хорошую работу!
Ответный отзыв
outragen
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать логотип
Как всегда сервис на высоте. Рекомендкю
Спасибо за отличную и оперативную работу. Все сделано гораздо быстрее чем договаривались.
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