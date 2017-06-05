Требуется разработать простой дизайн таблички размером 600х350 см для наружной рекламы. Необходимо подготовить макет в цветовой палитре CMYK в Corel или PSD. Включить два логотипа, расположив их друг под другом, и текст: 'ExpertAKB.ru' и 'Интернет-магазин Аккумуляторов'. Предоставить демо в формате JPG.
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Добрый день! Проблема с формой обратной связи в мобильной версии сайта Сайт на Вордпресс Есть форма обратной связи связи из 7 ми полей ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
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Добрый день есть адаптивный лендинг сверстанный на вордпрессе. Нужно внести изменения в шапку, полностью переработать блок с заголовком и формой, изменить блок с ассортиментом. Подробности ТЗ и ссылка на ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
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Добрый день! Задача: Создать интернет-магазин под ключ или по готовому дизайну. Основные потребители - корпоративные заказчики, т.е. организации, поэтому часть традиционного функционала, как-то: с этим товаром покупают, ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужен лендинг под контекстную рекламу. Кратко ТЗ: Общие требования: Кроссбраузерность Адаптивность: корректное отображение на узких экранах, планшетах и мобильных (либо ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт10 лет назад
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Всем доброго дня и отличного настроения! Задача следующая: Необходимо оформить обложку электронной книги и сделать 3D макет для размещения на сайте. Текст в прикрепленном файле. Цветовая гамма на основе логотипа ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Сделать лого на основе лого на упаковке (фото вышлю) Регистр букв точно такой-же SuneTekSVK Шрифт такой же или похожий. Лого будет размещено на сайте: http://suneteksvk.my-landing.com/ Часть Sune синим как на сайте ...Завершен11 лет назад
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Всем доброго дня и хорошего настроения! Очень простая задача))) ТЗ в приложении. Просьба ознакомиться внимательно, дабы не тратить время зря. Призовых места три, но будем рассматривать ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен11 лет назад
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Добрый день, друзья! Требуется разработать логотип (графический и текстовый). "Группа компаний МеТТЭК" занимается оптовой продажей строительных материалов. http://mettekgroup.ru/ Прежний логотип был сделан ...Завершен11 лет назад
Нужно сделать (вернее переделать) логотип для сайта http://imb2b.ru Смысл, структура, цвета остаются (единственное может быть градиент добавить) Нужно изменить стилистику, сделать более современный и легкий стиль. Примеры того что нравиться пришлю.Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт11 лет назад