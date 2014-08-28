Дизайн обложки для электронной книги

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен10 заявок234 просмотра

Всем доброго дня и отличного настроения!

Задача следующая:

Необходимо оформить обложку электронной книги и сделать 3D макет для размещения на сайте.

Текст в прикрепленном файле. Цветовая гамма на основе логотипа (тоже прикреплен).

11 лет назад
vagors
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
11 лет назад
$30
3 дня
Все быстро и качественно. Спасибо за хорошую работу!
Успешное сотрудничество.Четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
11 лет назад

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