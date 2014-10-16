Буклет для строительной компании 4 полосы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен29 заявок291 просмотр

Нужен буклет для строительной компании. А4 формат. 4 полосы. 1 фальц. На первой лого (нарисован), фон, возможно слоган. Внутряки - несколько фото + текст. Задник - контакты с фоном. Рассматриваю только опытных исполнителей, которые могут даже из этого тз сделать "конфетку"!

11 лет назад
larrygrant2
Антон 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$35
2 дня
ОФИГЕННО) Очень качественный исполнитель. Попала в цель первым же эскизом! Рекомендую!
Спасибо за интересное задание. Работа принята без замечания, оплата в срок - рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад