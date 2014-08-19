Разработка макета визиток и рекламных листовок

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Завершен2 заявки141 просмотр

Необходимо разработать визитки:

визитки рекламного характера двух сторонние

Визитки именные

Рекламные листовки формат А4

11 лет назад
s1642
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
как всегда все на высоте.. Рекомендую.
Как всегда все отлично! рекомендую!

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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