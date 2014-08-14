Разработать маркетинг кит цветочной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок180 просмотров

Собственно сабж.требуется разработать маркетинг кит для флористической компании.портфолио приветствуется

11 лет назад
maria_fake
Мария 
44 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров