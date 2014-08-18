Дизайн Лого

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен26 заявок195 просмотров

Дизайн лого для компании которая занимается написание отзывов.

Идея лого есть,нужно его только оформить правильно.

Смысл такой: отзывОК , вместо последней буквы "о" должен быть смайлик, или что -то в таком духе.

11 лет назад
becker_ukraine
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$50
4 дня
Замечательно выполненная работа и все в сроки. Рекомендую.
Все как всегда отлично

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад