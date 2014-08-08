Для службы доставки шашлыков требуется разработать дизайн буклета и визитки, наш сайт http://www.piknikdoma.ru/ , город Ижевск! Буклет размером А4, деленный на три, на лицевой стороне написать доставка кавказского шашлыка на углях или кавказский шашлык ...
Дизайн пакета doy-pack с застежкой zip-lock
Требуется разработать дизайн для печати на пакет с двух сторон, с предоставлением нашей текстовой информации.
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