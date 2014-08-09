Дизайнер рекламной продукции

Электронная открытка. Стандартный сфетофор (желательно рисованный, а не фотография) дополняем оранжевым сигналом с пояснением «для исключительных компаний». Сигнал должен быть больше и ярче остальных со стрелочкой вверх. Фон белый. использование лого ...