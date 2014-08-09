Дизайнер рекламной продукции

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт27 заявок279 просмотров

Нужен дизайнер на постоянную работу. Дизайн от визиток до наружной рекламы, изготовление макетов для газеты. Нагрузка 50 - 100 макетов в месяц

11 лет назад
spiritzwm
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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