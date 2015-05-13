Дизайн ценников

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен23 заявки270 просмотров

В магазин органических продуктов надо создать дизайн ценников.

Жду заявки + предложение по цене

11 лет назад
infostendu
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PolishchukR
Роман 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

PolishchukR
Роман 
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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