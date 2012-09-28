PolishchukR

Роман PolishchukR

 
29 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Создание логотипов/визиток/баннеров.

Вёрстка буклетов/лифлетов/листовок.

Рисунки/Иллюстрации.

Разработка Key-вижуалов.

Дизайн сайтов разных стилей и направлений.

Опыт работы со многими CMS, графическими редакторами Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Corel Draw, Image Ready, и видео редакторами Adobe Afer Effect, Sony Vegas Pro.

Знание языков: русский, английский.

Дизайн сайтаFlashIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
infostendu
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн ценников
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sedojded
Сергей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Доработать (изменить) баннер
Доволен сотрудничеством. Человек сделал так, как я просил. Вежлив в общении, обращает внимание на просьбы и замечания. Могу рекомендовать.
Ответственный заказчик.
Ответный отзыв
hfts_rider
Алексей 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Макет для интернет-магазина
Очень понравилась работа Романа. Советую всем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик
Ответный отзыв