Создание логотипов/визиток/баннеров.
Вёрстка буклетов/лифлетов/листовок.
Рисунки/Иллюстрации.
Разработка Key-вижуалов.
Дизайн сайтов разных стилей и направлений.
Опыт работы со многими CMS, графическими редакторами Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Corel Draw, Image Ready, и видео редакторами Adobe Afer Effect, Sony Vegas Pro.
Знание языков: русский, английский.
Портфолио
- Буклет TM P.N.L.118 просмотров
- Листовка Fozzy group112 просмотров
- Рассылка Fozzy group142 просмотра
- Hansa лифлет101 просмотр
- Разработка лого для Rearden group115 просмотров
- Лифлет для Timebar112 просмотров
- Вёрстка лифлета для ТМ Вартнер Крио107 просмотров
- Листовка Fozzy group112 просмотров
- Открытка ко Дню Медика101 просмотр
- Пек-Шоты для Укртелеком111 просмотров
- Дизайн пакета Timebar102 просмотра
- Без названия110 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
11 лет назад
Доволен сотрудничеством. Человек сделал так, как я просил. Вежлив в общении, обращает внимание на просьбы и замечания. Могу рекомендовать.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик.
$100
10 баллов
11 лет назад
Очень понравилась работа Романа. Советую всем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик