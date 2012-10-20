pisinus

Виталий Гапанович pisinus

 
30 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Опыт работы со многими графическими редакторами: Adobe Photoshop,Adobe Illustrator, Adobe Flash, Corel Draw.А так же с программами верстки Adobe InDesign и QuarkXpress.

Знание языков: русский, английский, украинский.

FlashInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
$7
10 баллов
11 лет назад
Баннер на сайт
Спасибо за отличный банер и высокую скорость работы.
Хороший заказчик,четко знает чего хочет.Приятно было сотрудничать,буду рад работать снова.
Ответный отзыв
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Баннер (срочно)
Все отлично.
Корректно поставлена задача, оплата во время!
Ответный отзыв
lucky2
Игорь 
47 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделать 2 флеш-баннера
Быстро!!! Качественно!!! И с учетом пожелания! Рекомендую!
Хороший заказчик
Ответный отзыв
DROZD2010
Андрей 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перевести файл в гиф с эфектом мигающей кнопки
Виталий отлично и оперативно справился с задачей. Рекомендую !!!
Хороший заказчик,приятно было работать!
Ответный отзыв
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Анимированный gif-баннер
Отличный баннер. Спасибо!
Благодарю за сотрудничество.Отличный заказчик,точно знает чего хочет.
Ответный отзыв
Баннеры
7 отзывов
от $5
от 30 дней
#137
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 250 дней
#1084
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 50 дней
#3298