Опыт работы со многими графическими редакторами: Adobe Photoshop,Adobe Illustrator, Adobe Flash, Corel Draw.А так же с программами верстки Adobe InDesign и QuarkXpress.
Знание языков: русский, английский, украинский.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за отличный банер и высокую скорость работы.
Ответный отзыв
Хороший заказчик,четко знает чего хочет.Приятно было сотрудничать,буду рад работать снова.
$5
10 баллов
11 лет назад
Все отлично.
Ответный отзыв
Корректно поставлена задача, оплата во время!
$15
10 баллов
11 лет назад
Быстро!!! Качественно!!! И с учетом пожелания! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$10
10 баллов
11 лет назад
Виталий отлично и оперативно справился с задачей. Рекомендую !!!
Ответный отзыв
Хороший заказчик,приятно было работать!
$5
10 баллов
11 лет назад
Отличный баннер. Спасибо!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество.Отличный заказчик,точно знает чего хочет.
Баннеры
7 отзывов
от $5
от 30 дней
#137
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 250 дней
#1084
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 50 дней
#3298