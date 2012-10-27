Приветствую! нужен бланк электронного письма...дизайн есть - нужно сверстать и т.д... жду предложений по стоимости и срокам...
HTML-верстка7 заявок
Закрыт
12 лет назад
ЛОГОТИП,
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ,
НЕЙМИНГ
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ,
ДИЗАЙН НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, изготовление
опыт работы в рекламной сфере- 12 лет
Приветствую! нужен бланк электронного письма...дизайн есть - нужно сверстать и т.д... жду предложений по стоимости и срокам...
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