DROZD2010

Андрей DROZD2010

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
скайп- drozdandrey74

ЛОГОТИП,

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ,

НЕЙМИНГ

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ,

ДИЗАЙН НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ,

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, изготовление

опыт работы в рекламной сфере- 12 лет

  • Название компании

    Приветствую! Нужно придумать название для консалтинговой компании. Подробности исполнителю с портфолио. Предлагайте стоимость и указывайте кол-во вариантов.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести файл в гиф с эфектом мигающей кнопки

    Приветствую, уважаемые фрилансеры! нужно сделать несколько банеров в гиф на основе кореловского исходника.... там нужно кнопку мигающую сделать с разным текстом... в приложении сам банер ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

pisinus
32 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Перевести файл в гиф с эфектом мигающей кнопки
Хороший заказчик,приятно было работать!
Виталий отлично и оперативно справился с задачей. Рекомендую !!!
Ответный отзыв