Разработать макет 2-х сторонней визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен22 заявки323 просмотра

Требуется разработать симпатичный макет визитки в формате Корела, подготовленный к печати.

14 лет назад
Veprov
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DROZD2010
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отлично выполненная работа!Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DROZD2010
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад