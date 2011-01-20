Нужно сделать макеты 6 сертификатов (дипломов). Подробное ТЗ исполнителю.
Нужен дизайн флаера
Необходимо разработать дизайн флаера, приуроченый к 14 февраля (с одной стороны) и 8 Марта( с второй).
Логотип и продукцию скину.
Заявки фрилансеров
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