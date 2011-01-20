Нужен дизайн флаера

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок307 просмотров

Необходимо разработать дизайн флаера, приуроченый к 14 февраля (с одной стороны) и 8 Марта( с второй).

Логотип и продукцию скину.

14 лет назад
Ruta_85
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров