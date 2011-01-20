Требуется дизайн рекламного плаката продукции предоставленной на сайте: fungum.com.ua. Формат плаката А0, тоесть 1189мм х 841мм. Дизайн должен быть: - креативным - запоминающимся - позитивным - стильным ...
Макет для журнала.
Нужен макет для журнала 1/3 полосы. Подробности исполнителю.
Выбранный исполнитель
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