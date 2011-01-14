Разработать логотип для пива

Требуется логотип для пива

есть название "Волгарь"

есть название "АСТРА"

нужен логотип + этикетка бонусом!

как то связано с Волгой... типа Волжанин..

Вложены варианты которые не прошли!

Мотивация:

Старый стиль, но должна быть современному. (выглядеть по современному)

Желательно рукописным шрифтом.

вот забракованный http://i15.fastpic.ru/big/2011/0120/91/1ddf964bd370ab31fc69f2295c27fa91.jpg

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

пищевая продукция.

ПОТРЕБИТЕЛИ:

средний класс, студенты, элита.

ВАШИ КОНКУРЕНТЫ:

зависит от продукта.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

продвижение нового продукта.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА:

1. ВОЛГАРЬ

2. АСТРА (ASTRA)

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

высокое качество, приемлемая цена.

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ РЫНКА:

средний.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

средний доход.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИЗАЙНУ ЛОГОТИПА:

ВОЛГАРЬ

АСТРА (ASTRA) - звезда хана

НАЗВАНИЕ:

тоже самое.

ПОЖЕЛАНИЯ ПО ЦВЕТОВОМУ РЕШЕНИЮ:

Волгарь - синий-белый-красный

АСТРА - красно-белый

ПОЖЕЛАНИЯ ПО СТИЛИСТИКЕ ДИЗАЙНА:

молодежный, модный, респектабельный.

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ВОЛГАРЬ муж. коренной, прирожденный судовщик, ходок по Волге; бурлак. Здесь народ волгарь; я, брат, и сам с Волги; народ тертый, плут; я и сам наторел, знаю вашего брата.

Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866. ВОЛВАНЕЦ ВОЛГЛЫЙ

См. также в других словарях:

Волгарь — Cписок значений слова или с … Википедия

ВОЛГАРЬ — ВОЛГАРЬ, волгаря, муж. (обл.). 1. Уроженец Поволжья. 2. Судовой рабочий в Поволжьи. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ВОЛГАРЬ — ВОЛГАРЬ, я, муж. Уроженец Поволжья (обычно о работающем на реке). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

волгарь — я; м. Разг. = Волжанин. Большой толковый словарь русского языка. 1 е изд е: СПб.: Норинт. С. А. Кузнецов. 1998 … Толковый словарь русского языка Кузнецова

волгарь — сущ., кол во синонимов: (2) • ↑бурлак (9) • ↑судовщик (3) Словарь синонимов ASIS, Тришин В.Н., 2010 … Словарь синонимов

Волгарь — – Волга. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь

волгарь — м. native of Volga region … Большой англо-русский и русско-английский словарь

волгарь — новое производное от Волга. Эту форму охотно привлекали для толкования названия болгар, для чего исторические источники не дают основания … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

волгарь — м. originario del Volga (si dice soprattutto di chi vive è lavora nei pressi del fiume) … Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

Волгарь — м. Уроженец или житель Поволжья; волжанин. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой