Требуется нарисовать афишу для ночного клуба (возможно на постоянной основе). Все подробности в ICQ 7576962.
Разработать логотип для пива
Требуется логотип для пива
есть название "Волгарь"
есть название "АСТРА"
нужен логотип + этикетка бонусом!
как то связано с Волгой... типа Волжанин..
Вложены варианты которые не прошли!
Мотивация:
Старый стиль, но должна быть современному. (выглядеть по современному)
Желательно рукописным шрифтом.
вот забракованный http://i15.fastpic.ru/big/2011/0120/91/1ddf964bd370ab31fc69f2295c27fa91.jpg
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
пищевая продукция.
ПОТРЕБИТЕЛИ:
средний класс, студенты, элита.
ВАШИ КОНКУРЕНТЫ:
зависит от продукта.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
продвижение нового продукта.
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА:
1. ВОЛГАРЬ
2. АСТРА (ASTRA)
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
высокое качество, приемлемая цена.
ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ РЫНКА:
средний.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
средний доход.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИЗАЙНУ ЛОГОТИПА:
ВОЛГАРЬ
АСТРА (ASTRA) - звезда хана
НАЗВАНИЕ:
тоже самое.
ПОЖЕЛАНИЯ ПО ЦВЕТОВОМУ РЕШЕНИЮ:
Волгарь - синий-белый-красный
АСТРА - красно-белый
ПОЖЕЛАНИЯ ПО СТИЛИСТИКЕ ДИЗАЙНА:
молодежный, модный, респектабельный.
.................................................................................
ВОЛГАРЬ муж. коренной, прирожденный судовщик, ходок по Волге; бурлак. Здесь народ волгарь; я, брат, и сам с Волги; народ тертый, плут; я и сам наторел, знаю вашего брата.
Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866. ВОЛВАНЕЦ ВОЛГЛЫЙ
См. также в других словарях:
Волгарь — Cписок значений слова или с … Википедия
ВОЛГАРЬ — ВОЛГАРЬ, волгаря, муж. (обл.). 1. Уроженец Поволжья. 2. Судовой рабочий в Поволжьи. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
ВОЛГАРЬ — ВОЛГАРЬ, я, муж. Уроженец Поволжья (обычно о работающем на реке). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
волгарь — я; м. Разг. = Волжанин. Большой толковый словарь русского языка. 1 е изд е: СПб.: Норинт. С. А. Кузнецов. 1998 … Толковый словарь русского языка Кузнецова
волгарь — сущ., кол во синонимов: (2) • ↑бурлак (9) • ↑судовщик (3) Словарь синонимов ASIS, Тришин В.Н., 2010 … Словарь синонимов
Волгарь — – Волга. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь
волгарь — м. native of Volga region … Большой англо-русский и русско-английский словарь
волгарь — новое производное от Волга. Эту форму охотно привлекали для толкования названия болгар, для чего исторические источники не дают основания … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
волгарь — м. originario del Volga (si dice soprattutto di chi vive è lavora nei pressi del fiume) … Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
Волгарь — м. Уроженец или житель Поволжья; волжанин. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
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