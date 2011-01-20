Афиши для ночного клуба

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок187 просмотров

Требуется нарисовать афишу для ночного клуба (возможно на постоянной основе).

Все подробности в ICQ 7576962.

14 лет назад
h-o-s-t
32 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$20
2 дня
Очень рад что воспользовался услугами данной студии. Порадовало отношение работы с клиентами.

Заявки фрилансеров

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад