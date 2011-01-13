Необходимо придумать фирменный стиль (бланк, визитка, ...) для IT rомпании.
Разработать макеты полиграфической продукции
Разработать макеты для следующих видов полиграфической продукции:
– Поздравительная открытка к 23 февраля;
– Поздравительная открытка к 8 марта;
– Поздравительная открытка к 9 мая;
– Поздравительная открытка ко дню металлурга;
– Поздравительная открытка к новому году.
– Пакет полиэтиленовый 40х50 см (2 стороны);
– Пакет бумажный 35х23х10 см (2 стороны);
– Папка адресная А4;
– CD/DVD-диск;
– CD/DVD-конверт;
– Блокнот А4;
– Поздравительная грамота А4 (1 сторона);
– Папка уголок, двойная, формат А4 (оформление обложки).
Разработать макеты для следующих видов сувенирной продукции:
– Кружка керамическая 0,25 л (оформление кружки и коробки-упаковки);
– Футболка с логотипами заказчика;
– Бейсболка с логотипами заказчика;
– Набор из 4-х маркеров-хайлайтеров с логотипами заказчика.
Готовы работать как с физическим, так и с юридическим лицом. Работа только по договору, возможна предоплата.
Подробная информация в zip-архиве. Выбор на основе портфолио/стоимости.
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