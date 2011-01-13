Разработать макеты полиграфической продукции

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Закрыт31 заявка355 просмотров

Разработать макеты для следующих видов полиграфической продукции:

– Поздравительная открытка к 23 февраля;

– Поздравительная открытка к 8 марта;

– Поздравительная открытка к 9 мая;

– Поздравительная открытка ко дню металлурга;

– Поздравительная открытка к новому году.

– Пакет полиэтиленовый 40х50 см (2 стороны);

– Пакет бумажный 35х23х10 см (2 стороны);

– Папка адресная А4;

– CD/DVD-диск;

– CD/DVD-конверт;

– Блокнот А4;

– Поздравительная грамота А4 (1 сторона);

– Папка уголок, двойная, формат А4 (оформление обложки).

Разработать макеты для следующих видов сувенирной продукции:

– Кружка керамическая 0,25 л (оформление кружки и коробки-упаковки);

– Футболка с логотипами заказчика;

– Бейсболка с логотипами заказчика;

– Набор из 4-х маркеров-хайлайтеров с логотипами заказчика.

Готовы работать как с физическим, так и с юридическим лицом. Работа только по договору, возможна предоплата.

Подробная информация в zip-архиве. Выбор на основе портфолио/стоимости.

14 лет назад
pbugrov
Бугров 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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