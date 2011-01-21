Приватный проект

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки208 просмотров

Необходимо придумать фирменный стиль (бланк, визитка, ...) для IT rомпании.

14 лет назад
zAn0TheRz
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

septem7_del
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
43 отзыва
14 лет назад
$30
3 дня
Все было сделано в лучшем виде, быстро и качественно.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, приятное общение, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

septem7_del
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
43 отзыва
14 лет назад