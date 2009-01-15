Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен работой с Дмитрием. Во-первых потому что даже мне кажется что я замучал его мелкими исправлениями которые клиент генерировал ежеминутно, однако никаких проблем это не вызвало - все было сделано быстро и качественно. Во-вторых Дмитрий постоянно на связи, быстро отвечает и практически сразу вносит правки. По моим понятиям его квалификация высокая, он легко решил поставленную задачу. Всем рекомендую обращаться к этому программисту как к ответственному и профессиональному специалисту. Константин Сентищев директор Easy solutions limited http://mobiskinzzz.com/
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Константином. С пониманием относится к делу. Когда объем работы увеличился, предложил увеличить оплату, что было очень приятно, редко можно встретить таких людей. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.
$30
7 баллов
14 лет назад
Дмитрий, выполнил заказ, были не большие не до четы, все обещал устранить. Приятный в работе человек, рекомендую всем. Ещё раз спасибо. С уважением, Бахтияр.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Все вовремя оплатил, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$100
10 баллов
14 лет назад
Дмитрий отлично справился с поставленной задачей, все сделано на столько качественно и быстро что просто супер!!! Все поправки, не указанные в т.з добавлял без проблем, очень понравилось работать с этим профи, рекомендую!!! И сам буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, очень понравилось работать с ним. Оплата была совершенна в указанный срок. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
15 лет назад
Выполнил быстро и качественно. Вежливый, терпеливый, а главное, надежный, приятно было иметь дело. Несмотря на то, что обьем работы немного увеличился, сделал все, что нужно было. Еще раз, спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкая формулировка задачи. Приятно было иметь дело. Рекомендую!
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2 отзыва
от $20
от 12 часов
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