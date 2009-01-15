zAn0TheRz

Дмитрий zAn0TheRz

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
chakki-chakki
Константин 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Скрипт внесения денег в ПейПал
Очень доволен работой с Дмитрием. Во-первых потому что даже мне кажется что я замучал его мелкими исправлениями которые клиент генерировал ежеминутно, однако никаких проблем это не вызвало - все было сделано быстро и качественно. Во-вторых Дмитрий постоянно на связи, быстро отвечает и практически сразу вносит правки. По моим понятиям его квалификация высокая, он легко решил поставленную задачу. Всем рекомендую обращаться к этому программисту как к ответственному и профессиональному специалисту. Константин Сентищев директор Easy solutions limited http://mobiskinzzz.com/
Очень понравилось работать с Константином. С пониманием относится к делу. Когда объем работы увеличился, предложил увеличить оплату, что было очень приятно, редко можно встретить таких людей. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.
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Luntik
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$30
7 баллов
14 лет назад
Нужно сверстать макет и поставить на WP
Дмитрий, выполнил заказ, были не большие не до четы, все обещал устранить. Приятный в работе человек, рекомендую всем. Ещё раз спасибо. С уважением, Бахтияр.
Хороший заказчик. Все вовремя оплатил, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Andreyka1984
Викторович 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов(-4)
$100
10 баллов
14 лет назад
Разработать портал
Дмитрий отлично справился с поставленной задачей, все сделано на столько качественно и быстро что просто супер!!! Все поправки, не указанные в т.з добавлял без проблем, очень понравилось работать с этим профи, рекомендую!!! И сам буду продолжать сотрудничество.
Хороший заказчик, очень понравилось работать с ним. Оплата была совершенна в указанный срок. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.
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3dix
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Оптимизировать шаблон под ширину екрана
Выполнил быстро и качественно. Вежливый, терпеливый, а главное, надежный, приятно было иметь дело. Несмотря на то, что обьем работы немного увеличился, сделал все, что нужно было. Еще раз, спасибо.
Хороший заказчик. Четкая формулировка задачи. Приятно было иметь дело. Рекомендую!
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HTML-верстка
2 отзыва
от $20
от 12 часов
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