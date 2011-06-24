Замена фона на фотографиях.

Обработка фотографийЗавершен36 заявок481 просмотр
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Необходимо заменить фон. Сейчас фотографии имеют, в качестве, заднего фона сине - белый градиент, нужно сделать обычный белый фон, не забыть про тени от товара.

Всего фотографий около сотни (!!!)

Пример фотографии в приложение. Высылайте пример обработанной фотографии.

Желательно исполнитель из Украины.

13 лет назад
zAn0TheRz
Дмитрий 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Cherry26
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$1
4 дня
Огромное спасибо Татьяне за ее работу. Очень быстро, качественно и профессионально. Необходимо было заменить фон на сотне фотографий, при условие сроков в пару дней. Татьяна взялась за эту работу, по ее словам, ей надо было 4-ро суток, но, уже на второй день, к нашей радости, она отдала нам все фотографии. Очень понравилось работать, будем продолжать сотрудничать.
Приятный, адекватный заказчик! Понравилась совместная работа над проектом. Знает что хочет. С оплатой всё отлично! С радостью продолжу сотрудничество над другими проектами!
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