Замена фона на фотографиях.

Огромное спасибо Татьяне за ее работу. Очень быстро, качественно и профессионально. Необходимо было заменить фон на сотне фотографий, при условие сроков в пару дней. Татьяна взялась за эту работу, по ее словам, ей надо было 4-ро суток, но, уже на второй день, к нашей радости, она отдала нам все фотографии. Очень понравилось работать, будем продолжать сотрудничать.