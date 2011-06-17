Ретушь фотографий

$50
Обработка фотографийЗавершен15 заявок365 просмотров
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Есть фото помещения, где нужно "вымыть" пол, "обшить" балки гипроком, покрасить потолок, убрать кронштейны над окнами, провода и прочий мусор. Затем склеить в панораму.

Менять интерьер не надо. Нужен просто хороший вид помещения, сделанного "под чистовую отделку"

Фальшпол с металлическим покрытием, стены - просто крашеный гипрок. потолок - просто красим. Коммуникации на потолке убирать не надо.

Пример во вложении.

Всего 6 фото.

13 лет назад
tamazzzi
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
GOOD-NIX
Николай 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
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