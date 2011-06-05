Надо красиво отретушировать 49 фотографий Рассмотрю все предложения.
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Нужна обработка фото. Обработка включает: кадрирование, работа с цветом, светом, кожей, фоном, фигурой и т.д.
Пример в приложении
Пишите цену за фото и сроки
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