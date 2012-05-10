Обработка фото, 8 шт

Обработка фотографийЗавершен10 заявок349 просмотров
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Профессиональные фотографии.

Нужно: отконтрастить, обрезать, возможно, сделать темную виньетку, поставить лого и сделать ресайз.

Принимаю только предложения с ценой.

13 лет назад
Petrarka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Irina_Borisova
Ирина 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$8
1 день
Все получилось хорошо :)
Спасибо за сотрудничество
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