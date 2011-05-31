Расстановка и обработка фотографий для фотокниги

Обработка фотографийЗакрыт24 заявки484 просмотра
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Компания занимается изготовлением фотокниг.

Исходный материал это фотографии клиента и готовые шаблоны. Необходимо сделать следующее:

1. Обработка фотографий (цветокоррекция, контраст, ретушь, удаление различных дефектов фотографий).

2. Размещение фотографий по шаблонам (необходимо учитывать тематику фотографий для размещения в шаблоне, часть заданий будет где уже фотографии привязаны к определенным шаблонам).

Также требуется разработка новых шаблонов, создание новых стилей. К примеру стиль кантри, необходимо сделать 10-15 шаблонов с этим стилем (фон, рамки, различные элементы должны быть единым целым).

Задания высылаются регулярно, от вас предложения по стоимости (из расчета одного альбома с 10 разворотами)!

И отдельно сколько будет стоить разработка новых шаблонов (разработка стиля и создания 15 шаблонов).

Оплата через электронные платежные системы (WebMoney, Яндекс деньги). От вас нужны сроки и стоимость вашего предложения.

13 лет назад
presto
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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