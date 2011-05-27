Обработка 50 фотографий

Здравствуйте! Мне требуется восстановить цифровое изображение открыток. Убираем все рукописные тексты, восстанавливаем все типографские тексты и элементы, убираем трещины, обрывы и так далее, максимально приближаемся к оригиналу. Образцы открыток можно посмотреть здесь. При скачивании, обращайте внимание на размеры файлов. Для ...
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Нужно обработать список из 50 фотографий для интернет-магазина: выбрать лучшее фото из несколких кадров, убрать фон и сделать базовую цветокоррекцию, ужать размер и уменьшить разрешение. Всего получится около 50 фотографий.
Выслушаю предложения по ценам за одну карточку.
В перспективе постоянное сотрудничество.
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