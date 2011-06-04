Обработать фото

2 студийных фото девушки с одного ракурса, на одном удачное лицо, на втором - поза.

Надо все это соединить :) и перенести на белый фон.

Плюс сохранить фото в двух размерах (укажу) и поставить наш лого.

Не более 3 долл за фото.