Отрисовка фото сделанного с телефона для печати А2

Нужно обработать 10 фотографий (портреты): убрать фон, сгладить дефекты кожи, сделать базовую цветокоррекцию. Указывайте, пожалуйста, цены за обработку10-и фотографий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фото, сделанное на мобильный телефон с соответствующим качеством. Если это возможно, то хотелось бы его обработать для дальнейшей печати на формате А2.
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