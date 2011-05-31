Вырезать на белый фон

Обработка фотографийЗакрыт35 заявок511 просмотров
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Нужен тот кто сможет вырезать скажем например человека с какого-то фона на прозрачный.Будет регулярно.Прошу Вас написать цены за 1.Только цены не заоблачные так как во-первых будет регулярно,а во-вторых нечего сложного.

C Уважением, Elementur Design Studio

13 лет назад
shram333
Василий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
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