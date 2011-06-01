Обработать фото и объединить в каталог продукции

Добрый день!

1) Есть 100 фото изделий, надо поубирать с них фон, и, по-минимуму, но красиво, оформить, например, добавить тень.

2) Создать форму для каталога - я это вижу так: титульная страница, дальше страницы, куда можно вставлять фото с подписями, по 6 шт на страницу, и последняя страница. Изделия церковные, поэтому нужно соответствующее оформление каталога, например, - орнаментами.

Хотелось бы получить гармоничный каталог, где оформление соответствует стилю продукции.

Прикладываю пример.

Просьба указать сроки и цены - отдельно за обработку фото, отдельно - за оформление каталога.