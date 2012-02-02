Разработа сайтов "под ключ", дизайн, прикладное, веб-программирование

Друзья!

В последнее время участились случаи когда заказчикам представляются под чужими именами.

Обращаю внимание: я оставляю заявку ТОЛЬКО в проекте.

Все контакты предоставляю заказчикам только через ЛС.

Если Вы получили ссылку на мой профиль вне Weblancer, это может быть обман.

Я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", прикладным-, веб-программированием уже 4 года, последние 2 года - с командой из 2х дизайнеров и копирайтером. За это время были выполнены десятки заказов в области полиграфии, дизайна, разработки - просмотреть можно в портфолио.

К работе подхожу ответственно. Результат гарантирую.

Выполняю заказы раньше оговоренных сроков, цены - только реальные, ниже средних.

Всегда на связи, показываю прогресс выполнения он-лайн.

Буду рад сотрудничеству!