Олег Шумар Shumar_OlegShumar_Oleg
Друзья!
В последнее время участились случаи когда заказчикам представляются под чужими именами.
Обращаю внимание: я оставляю заявку ТОЛЬКО в проекте.
Все контакты предоставляю заказчикам только через ЛС.
Если Вы получили ссылку на мой профиль вне Weblancer, это может быть обман.
Я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", прикладным-, веб-программированием уже 4 года, последние 2 года - с командой из 2х дизайнеров и копирайтером. За это время были выполнены десятки заказов в области полиграфии, дизайна, разработки - просмотреть можно в портфолио.
К работе подхожу ответственно. Результат гарантирую.
Выполняю заказы раньше оговоренных сроков, цены - только реальные, ниже средних.
Всегда на связи, показываю прогресс выполнения он-лайн.
Буду рад сотрудничеству!
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!