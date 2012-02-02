Shumar_Oleg

Олег Шумар Shumar_Oleg

 
32 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработа сайтов "под ключ", дизайн, прикладное, веб-программирование

Друзья!

В последнее время участились случаи когда заказчикам представляются под чужими именами.

Обращаю внимание: я оставляю заявку ТОЛЬКО в проекте.

Все контакты предоставляю заказчикам только через ЛС.

Если Вы получили ссылку на мой профиль вне Weblancer, это может быть обман.

Я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", прикладным-, веб-программированием уже 4 года, последние 2 года - с командой из 2х дизайнеров и копирайтером. За это время были выполнены десятки заказов в области полиграфии, дизайна, разработки - просмотреть можно в портфолио.

К работе подхожу ответственно. Результат гарантирую.

Выполняю заказы раньше оговоренных сроков, цены - только реальные, ниже средних.

Всегда на связи, показываю прогресс выполнения он-лайн.

Буду рад сотрудничеству!

Портфолио
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Отзывы заказчиков
gsite
53 годаСША
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Внести изменение в фотогалерею (JavaScript, DHTML)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
jvolkova
Юлия 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$300
0 баллов
11 лет назад
Корректировки для интернет-магазина на PHP
Олег откликнулся на мой проект, достаточно быстро начали работать. Обещался уложиться в 10 дней. Оплату попросил 100% и сразу. Сразу и перечислила. ТЗ у меня уже было готово, вопросы все обсудили буквально в 1-2 дня. Думала, отлично, нашла хорошего специалиста. Простые правки были сделаны быстро, грамотно. Но потом началась непонятная котовасия. Работа встала, на почту не было ни одного ответа на многочисленные мои письма. Прошло 2,5 месяца. Работа не доделана % на 60, Олег откликнулся только один раз ,когда я пообещала оставить отрицательный отзыв и опять тишина...Попросила вернуть деньги за несделанную работу - тишина...Мои выводы - та часть, которая была сделана - все на хорошем профессиональном уровне; обратной связи - никакой; сроки сорваны на 2 месяца; ошибки не исправлены, деньги потеряны...Подумайте, прежде чем начинать работу с Олегом.
slonka
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Мелкие правки для сайта на пхп
Очень понравилось работать с Олегом. Проект был мало сказать противный, нужно было доработать чужой быдлокод, т.к. нет возможности прямо сейчас сменить цмс. Олег во всем разобрался, внес изменения и уже после оплаты вносил дополнительные правки. Проект был сделан в кратчайшие сроки и за очень умеренную плату. Всем рекомендую.
У меня только положительные впечатления от работы. Четкое ТЗ, моментальная оплата, а также заказчик, - приятный в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
dmon-co
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
$80
10 баллов
11 лет назад
XML import для Joomla 2.5 + VM 2.0
Хотя проект занял по времени больше, чем ожидалось, он отлично справился с работой, и я с удовольствием найму его ещё раз.
Отлично поработали! Оплата без промедления, плюс вежливость в общении. Отличный заказчик, всем рекомендую!
Ответный отзыв
cheche
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Сайт средней образовательной школы.
Настоящий профессионал, быстро и качественно выполнил проект. Советую всем работать с ним!
Веб-программирование
14 отзывов(-1)
от $50
нет рейтинга