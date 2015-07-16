Внести изменение в фотогалерею (JavaScript, DHTML)

Необходимо блог на WordPress создать сайт воронку на подписку. Все подробности в личку! Оставляйте кандидатуры - свяжемся!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстальщик сделал фотогалерею ( http://www.odessaarenda.ru/alisa.aspx , http://www.odessaarenda.ru/scarlett.aspx и так далее). Мне нравится навигация от одной фото к другой фоторафии, однако хотелось бы иметь стрелочки на самих фотографиях, чтобы не надо было пользователю делать лишних движений). На данный момент посетитель сайта должен сначала передвинуться по ряду с иконками, а потом должен кликнуть на иконку и только тогда увидеть большое изображение. В ситуации, когда у нас около 40 фотографий это очень утомительно для наших гостей.
Если есть возможность добавить слайдшоу, будет совсем хорошо.
Если у Вас есть примеры - показывайте.
Пожалуйста, перед тем как браться за проект, посмотрите сможете ли Вы это сделать и легло ли будет сделать замену в файлах. Менять дизайн я уже не могу. Нужно работать с тем, что есть.
Сейчас я также создам новый проект, связанный с созданием новой фотогалерии. Может он Вас также заинтересует.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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