Внести изменение в фотогалерею (JavaScript, DHTML)

Верстальщик сделал фотогалерею ( http://www.odessaarenda.ru/alisa.aspx , http://www.odessaarenda.ru/scarlett.aspx и так далее). Мне нравится навигация от одной фото к другой фоторафии, однако хотелось бы иметь стрелочки на самих фотографиях, чтобы не надо было пользователю делать лишних движений). На данный момент посетитель сайта должен сначала передвинуться по ряду с иконками, а потом должен кликнуть на иконку и только тогда увидеть большое изображение. В ситуации, когда у нас около 40 фотографий это очень утомительно для наших гостей.

Если есть возможность добавить слайдшоу, будет совсем хорошо.

Если у Вас есть примеры - показывайте.

Пожалуйста, перед тем как браться за проект, посмотрите сможете ли Вы это сделать и легло ли будет сделать замену в файлах. Менять дизайн я уже не могу. Нужно работать с тем, что есть.

Сейчас я также создам новый проект, связанный с созданием новой фотогалерии. Может он Вас также заинтересует.