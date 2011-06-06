Написать PHP скрипт отправки сообщений на почту

Есть скрипт статистики - прилагаю Его нужно поправить: 1. все это должно лежать в папке www.alexyanovsky.com/business14/b/ 2. текст взять из www.alexyanovsky.com/business14/ya1.html 3. форму вставить другую - прилагаю код (но выглядеть по оформлению форма должна так же как на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать PHP скрипт отправки сообщений на email почту.
Т.е. что-то вроде обратной связи. Человек заполняет форму, нажимает кнопку "Отправить" и сообщение в виде Email письма приходит на заранее указанный адрес.
Вот сама форма, которую необходимо будет заполнять: http://test.it-dns.ru/_notebook.php
Там 2 формы: Заказ обратного звонка и форма бронирования.
Нужно написать соответственно 2 скрипта, которые по функционалу одинаковые.
В скрипте необходимо заложить, чтобы можно было задавать несколько email адресов куда будут приходить письма.
Затем скрипт нужно будет интегрировать с текущими формами.
Скрипт необходимо писать так, чтобы в дальнейшем можно было удалить или добавить какое-либо поле к примеру.
Что и как должно выглядеть письмо?
Например так:
ФИО: Пупкин Иван Федорович
Дата заезда: 23.12.2011
Дата выезда: 25.12.2011
Количество человек в номере: 1 и т.д.
Я хочу - Карту Питера - ДА (НЕТ)
После отправки сообщения должно появляться надпись "Ваша заявка принята".
В заявке прошу указать цену и сроки выполнения.
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