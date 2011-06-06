Написать PHP скрипт отправки сообщений на почту

Веб-программированиеЗавершен12 заявок242 просмотра
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Необходимо написать PHP скрипт отправки сообщений на email почту.

Т.е. что-то вроде обратной связи. Человек заполняет форму, нажимает кнопку "Отправить" и сообщение в виде Email письма приходит на заранее указанный адрес.

Вот сама форма, которую необходимо будет заполнять: http://test.it-dns.ru/_notebook.php

Там 2 формы: Заказ обратного звонка и форма бронирования.

Нужно написать соответственно 2 скрипта, которые по функционалу одинаковые.

В скрипте необходимо заложить, чтобы можно было задавать несколько email адресов куда будут приходить письма.

Затем скрипт нужно будет интегрировать с текущими формами.

Скрипт необходимо писать так, чтобы в дальнейшем можно было удалить или добавить какое-либо поле к примеру.

Что и как должно выглядеть письмо?

Например так:

ФИО: Пупкин Иван Федорович

Дата заезда: 23.12.2011

Дата выезда: 25.12.2011

Количество человек в номере: 1 и т.д.

Я хочу - Карту Питера - ДА (НЕТ)

После отправки сообщения должно появляться надпись "Ваша заявка принята".

В заявке прошу указать цену и сроки выполнения.

PHP
13 лет назад
closeca
35 летСербия
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
damour
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень благодарен Дмитрию за выполненную работу. Очень понравилась цена и качество. Все подробно объяснил и сделал мини-описание.
Впечатления от работы с Анатолием исключительно положительные. Чётко сформулировал задание, помогал в работе, своевременно расплатился, адекватный и приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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