Изменить и наполнить сайт

Надо отредактировать флеш сайт. Изменения простые - поменять текст, лого , поменять ссылки и т.д Есть исходники

Подробности в icq 336-336-336

Кандидаты без портфолио не рассматриваются

В предложении ОБЯЗЯТЕЛЬНО указать время необходимое вам для вролненения этой работы и стоимость

Если работа будет сделана качественно быстро ,за адекватные деньги и уровень владения флешем достаточно приличным- возможно постоянное сотрудничество