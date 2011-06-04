Доработка php экспорта для ИМ

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Есть интернет магазин phpshop, в котором написан экспорт из *.xls файла на 99%.

Т.е. экспорт есть, но товары он стал добавлять не в те категории которые нужны, хотелось бы это исправить

PHP
13 лет назад
Dmitry-Diwes
Дмитрий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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