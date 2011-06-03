Парсер объявлений на мой сайт

В общем есть наш сайт, для него необходимо сделать:

Грамотный парсер объявлений с сайта-донора на наш сайт, с сортировкой спарсенных объявлений по категориям, заливкой изображений на наш сервер, естественно одинаковые объявления не дублировать. С возможностью выбирать из какой категории на сайте донора парсить объявления, либо все в перемешку из разных категорий... С простейшей статистикой, сколько спарсено объявлений и т.д.. С возможностью остановить парсинг...

Донор 999.md все на этом сайте и объявления и магазин!