Парсер и калькулятор для shopcms

Нужен клон http://www.designbyhumans.com Как дизайна, так и системы, на которой будет реализован такой же функционал. Каталог, таксономия, структура сайта, нужна админ часть добавления товаров, атрибуты товаров, корзину, чекаут и все остальное. Из платежных систем подключить любой популярный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер как на сайте (taorus.ru), только для скрипта shopcms
Парсинг основных параметров:
Перевод заголовка, основная цена, цена доставки, рейтинг, количество цветов в наличии, размеры в наличии, какие размеры и каких цветов, перевод в рубли, добавление в корзину.
Пишите цену и сроки
Моя аська 78755531
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