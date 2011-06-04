Парсер и калькулятор для shopcms

В общем есть наш сайт, для него необходимо сделать: Грамотный парсер объявлений с сайта-донора на наш сайт, с сортировкой спарсенных объявлений по категориям, заливкой изображений на наш сервер, естественно одинаковые объявления не дублировать. С ...