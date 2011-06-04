Приватный проект для JasonBourne п48.

Нужен клон http://www.designbyhumans.com Как дизайна, так и системы, на которой будет реализован такой же функционал. Каталог, таксономия, структура сайта, нужна админ часть добавления товаров, атрибуты товаров, корзину, чекаут и все остальное. Из платежных систем подключить любой популярный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
П48.
в списке товаров в админке сделать список по порядку айди
п49. в админке в списке проектов, когда переходишь на страницу с последними проектоам, то потом на предыдущуу страницу нельзя перейти - выдает пустой список
(не функционируют кнопки
п50. 1.редактор форм. сделать поле нумерация полей в форме (чтобы по порядку возрастания шли поля)
50.2. и чтобы не глючили хтмл коды форм!!!
п51. в админке в разделе Users сделать подраздел "Online"
(там показывать список онлайн пользователей заказчиков и исполнителей (два списка) с возможность быстрого перехода на страницу каждого из пользователей(нажимаешь на пользователя - переходишь на его страницу на сайте) )
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