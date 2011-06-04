Приватный проект для JasonBourne п48.

П48.

в списке товаров в админке сделать список по порядку айди

п49. в админке в списке проектов, когда переходишь на страницу с последними проектоам, то потом на предыдущуу страницу нельзя перейти - выдает пустой список

(не функционируют кнопки

п50. 1.редактор форм. сделать поле нумерация полей в форме (чтобы по порядку возрастания шли поля)

50.2. и чтобы не глючили хтмл коды форм!!!

п51. в админке в разделе Users сделать подраздел "Online"

(там показывать список онлайн пользователей заказчиков и исполнителей (два списка) с возможность быстрого перехода на страницу каждого из пользователей(нажимаешь на пользователя - переходишь на его страницу на сайте) )