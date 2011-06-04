Внедрение текущего сайта под управл. CMS Битрикс

Необходимо чтобы текущий проект, который работает на лицензионном скрипте GoldCoders (www.goldcoders.com работал под управлением CMS Битрикс – т.е. нужно чтобы была возможность редактировать сайт и пользовательские кабинеты (админку там не переделать она защищена). Шаблон в Битрексе я уже сделал, необходимо чтобы все функции текущего проекта были интегрированы в новый. Сколько это стоит я не знаю, поэтому предлагайте. Посмотреть на уже сделанный шаблон запрашивайте в личку, дам адрес.

Вообще если не дорого, то заказал бы разработку шаблона на Битрикс Вашими силами – под данный проект, чтобы все так сказать идеально интегрировалось (мой шаблон просто переделан из демо).

Немного дополню и объясню что мне надо:

Битрикс у меня есть (продавать мне его не надо) весь функционал и прочее я сам в нем могу сделать (форумы, картинки и т.п.) – на данный момент, мне просто нужно чтобы под его (Битрикса) управлением работал скрипт моего проекта (я не спец и слабо себе представляю, вообще возможно ли это (внедрение скрипта) в шаблон) – но скрипт выполняет определенные задачи, принимает инвестиции с начислением процентов и прочее, он по сути уже работает (на него натянут простой html шаблон), а мне на него надо натянуть новый шаблон Битрикса (мой), т.е. чтобы я имел возможно править и сайт (оболочку так сказать с добавлением контента и других функций) через Битрикс, а пользователь имел возможность заходить на новый сайт, но также как и раньше имел возможность через этот сайт переходить в скрипт GoldCoders (регистрироваться / делать инвестиции и т.п.) ну т.е. по сути делать то что он сейчас может делать на старом сайте. Короче если проще говоря нужно поменять у сайта (текущего) лицевую часть с последующей возможностью редактирования этой части в Битриксе (иначе говоря шаблон). Вот такая задача. – Цены прошу указывайте сами, т.к. Вам проще оценивать свой труд, а я прикину смогу потянуть-нет, и вообще целесообразная ли это затея ? P.S. Огромная просьба писать только тех кто реально понимает как впихать этот скрипт в этот Битрикс – я в этом не в зуб нагой, так что вопросами меня умными не грузите )))

Обязательные требования:

Знание 1С-Битрикс, скрипта Скрипт HYIP Manager Pro 2 от GoldCoders.