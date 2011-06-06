Требуется специалист с опытом на битриксе, нужно доделать функционал некоторых модулей . Основной функционал на сайте есть. Редакция стандарт.
Топологическая сортировка на web-странице, срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать веб-страницу для получения от пользователя Excel-файла(в этом файле уже стоят связи между предметами),для топологической сортировки предметов,т.е. происходит взаимодействие программы Делфи с веб-страницей с помощью CGI.Общий вид веб-стр на отсканированном изображении,а также там же готовый проект на Делфи.Срок вечер ВС.
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