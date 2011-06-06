Топологическая сортировка на web-странице, срочно

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки278 просмотров
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Создать веб-страницу для получения от пользователя Excel-файла(в этом файле уже стоят связи между предметами),для топологической сортировки предметов,т.е. происходит взаимодействие программы Делфи с веб-страницей с помощью CGI.Общий вид веб-стр на отсканированном изображении,а также там же готовый проект на Делфи.Срок вечер ВС.

13 лет назад
SRKnEt
Сергей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
spymen
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$67
1 день
Качественное,а главное быстрое исполнение!!!ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ,ОН ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА...
Из-за занятости от проекта не хотел браться за проект, так как смог бы приступить к выполнению всего лишь за одну ночь до срока сдачи. Пошёл на встречу заказчику, выполнил довольно нетревиальную задачу, выполнил как раз к сроку сдачи. Заказчик Проект принял. Проект подошол, поблагодарил, оставил отзыв, не оплатил сразу сославшись на то что нет доступа к кошельку. И после чего пропал. В аську, на почту и в ЛС не отвечает, на сайт вообще не заходит. Работу не оплатил.
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