Топологическая сортировка на web-странице, срочно

Из-за занятости от проекта не хотел браться за проект, так как смог бы приступить к выполнению всего лишь за одну ночь до срока сдачи. Пошёл на встречу заказчику, выполнил довольно нетревиальную задачу, выполнил как раз к сроку сдачи. Заказчик Проект принял. Проект подошол, поблагодарил, оставил отзыв, не оплатил сразу сославшись на то что нет доступа к кошельку. И после чего пропал. В аську, на почту и в ЛС не отвечает, на сайт вообще не заходит. Работу не оплатил.