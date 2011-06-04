Написать 2 модуля для DLE

Требуется специалист с опытом на битриксе, нужно доделать функционал некоторых модулей . Основной функционал на сайте есть. Редакция стандарт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При нажатии на категорию сделать вывод списка ее подкатегорий 1 уровня вместо блога + хлебные крошки (обязательно).
Если у категории (подкатегории) нет дочерних категорий, уже тогда выводить блог.
Предвидеть неограниченое количество вложеных категорий.
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