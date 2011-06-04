Написать 2 модуля для DLE

Нужно сделать сайт на Wordpress: А) Сверстать и натянуть уже готовый PSD-дизайн Б) Настроить необходимый функционал. Мне нужен сайт на WordPress, на котором со временем будет несколько тысяч страниц, очень много рубрик и подрубрик. Сайт нужно сделать ...