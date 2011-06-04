Написать биллинг панель

Требуется специалист с опытом на битриксе, нужно доделать функционал некоторых модулей . Основной функционал на сайте есть. Редакция стандарт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать биллинг со следующим функционалом:
1) Регистрация клиентов / подтверждение регистрации по email / функция восстановления пароля
2) Само собой вход клиентов в биллинг
3) Разграничение прав пользователей (админ - клиент)
4) У админа собственная панелька, где он может просматривать список клиентов + список совершенных переводов
5) Админ может редактировать клиентов
6) У клиента в биллинге всего три функции: пополнение баланса, просмотр совершенных переводов, редактирование профиля
7) Необходимые платежные модули: webmoney, robox
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Более никаких действий скрипт выполнять не должен.
Среда разработки:
php (также возможны и другие языки: python, ruby, НО кроме ASP), mysql, ajax. Как по мне, так идеальный вариант - codeigniter с модулем авторизации ion_auth, но если вы предпочитаете что-то другое - можем рассмотреть ваш вариант.
Бюджет не определен. Пишите стоимость, время, ну и на чем сможете разработать.
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