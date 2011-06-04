Написать биллинг панель

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки230 просмотров
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Нужно написать биллинг со следующим функционалом:

1) Регистрация клиентов / подтверждение регистрации по email / функция восстановления пароля

2) Само собой вход клиентов в биллинг

3) Разграничение прав пользователей (админ - клиент)

4) У админа собственная панелька, где он может просматривать список клиентов + список совершенных переводов

5) Админ может редактировать клиентов

6) У клиента в биллинге всего три функции: пополнение баланса, просмотр совершенных переводов, редактирование профиля

7) Необходимые платежные модули: webmoney, robox

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Более никаких действий скрипт выполнять не должен.

Среда разработки:

php (также возможны и другие языки: python, ruby, НО кроме ASP), mysql, ajax. Как по мне, так идеальный вариант - codeigniter с модулем авторизации ion_auth, но если вы предпочитаете что-то другое - можем рассмотреть ваш вариант.

Бюджет не определен. Пишите стоимость, время, ну и на чем сможете разработать.

13 лет назад
Pawnsu
Роман 
33 годаБельгия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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