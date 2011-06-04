Парсинг товарных позиций сайта stylebop.com

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок206 просмотров
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www.stylebop.com

выходим на вумен и нажигаем на дизайнеров. получаем список

www.stylebop.com/designer...

из него берем:

Damen / Женское

ANNA SUI

ALBERTA FERRETTI

BALMAIN

BLUMARINE

BURBERRY

CACHAREL

D&G DOLCE & GABBANA

DONNA KARAN

FENDI

GIVENCHY

HELMUT LANG

MARC BY MARC JACOBS

MISSONI

MOSCHINO C&C

ROBERTO CAVALLI

SEE BY CHLOE

SERGIO ROSSI

VALENTINO

VERSACE

нажимать на мен потом на дизайнерс

www.stylebop.com/designer...

Herren /мужское

BALMAIN

BURBERRY

COSTUME NATIONAL

D&G DOLCE & GABBANA

ETRO

Формат базы sql, образец предоставлю.

Вознаграждение оговариваем.

13 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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